¡A bailar! Anuncian un sonidero masivo en el Zócalo de la Ciudad de México; fechas y más

Esta semana se ha confirmado que el Zócalo de la Ciudad de México contará con un día lleno de baile pues habrá un día lleno de música de sonideros en uno de los fines de semana más fiesteros del año, por lo que sugerimos que vayas preparando tus mejores pasos de baile.

El Gran Baile de Sonideras y Sonideros de la CDMX contará con todo tipo de exponentes; desde algunos clásicos con varias décadas de experiencia hasta algunos emergentes, lo que ofrecerá una experiencia única y variada en estos bailes que sacan lo mejor de uno el cuál está conectando con nuevas generacione.

¿Cuándo es el Gran Baile Sonidero del Zócalo de la CDMX?

Con el fin de recibir a la primavera cómo se merece, se ha hecho oficial que este gran evento gratuito será el próximo sábado 21 de marzo en la Plaza México - Tenochtitlán, por lo que estás a tiempo de buscar a tu pareja de baile y preparar tus mejores pasos para que te luzcas en la posta.

Dentro de una gran propuesta de cumbia, salsa y demás sonidos latinos, este plan reunirá a cientos de personas como parte de la programación del Art Week, quienes bailarán al ritmo de 12 exponentes diferentes en lo que será una tarde sin igual en el corazón de la capital.

De momento no hay horarios confirmados, aunque se espera que el programa de este gran día se revele en las próximas semanas que llegarán al Zócalo capitalino.

¿Cuál es la importancia de los sonideros como identidad de México?

A través de los años, los sonideros se han ganado un papel muy importante dentro de la identidad de los mexicanos, pues comunitariamente han impactado dentro de nuestra cultura festiva, una característica única.

Tras varias décadas, los sonideros fueron declarados como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México en el año 2023, gracias a su valor como memoria colectiva el cuál comparte el espacio público, siendo un evento urbano que representa la unión cultural.

