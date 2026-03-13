Al momento: Confirman la muerte de uno de los socios más importantes del rapero Eminem, quien también trabajó en el GTA III y IV

Se confirmó la muerte de uno de los socios más cercanos a Marshall Bruce Mathers III, mejor conocido como Eminem, pues quien fuera su DJ, conocido como “DJ Lord” falleció a la edad de 53 años, siendo una gran pérdida para el mundo del hip-hop y el rap, pues acompañó al rapero durante 'Anger Management Tour', una de sus giras más importantes de su carrera.

Con los años, Lord Sear terminó siendo más que un DJ para Eminem, pues además de colaborar juntos durante las presentaciones en vivo, también formó parte de su canal de radio conocido como Shade 45, dejando ver la gran relación que llevaban dentro y fuera de los escenarios.

¿De qué murió DJ Lord?

De momento tanto su familia como círculo cercano se han limitado a compartir más detalles sobre la muerte de DJ Lord, aunque Marshall compartió el siguiente mensaje junto a una foto de este:

“Sear fue una de las mejores personas con las que conocí. Nunca olvidaré cómo me hizo reír durante nuestra gira juntos. Nuestro tiempo en... @Shade45

Juntos siempre fueron algunas de mis entrevistas favoritas. Hizo del mundo un lugar mejor y lo voy a extrañar muchísimo. Descansa en paz, Lil Trey, también conocido como... @LordSear!!!”

Sear was one of the greatest people to be around, I will never forget how he made me laugh on our tour together. Our time on @Shade45 together was always some of my favorite interviews. He made the world a better place and I’m gonna seriously miss that. Rest in peace Lil Trey… pic.twitter.com/JXs6mVzPKG — Marshall Mathers (@Eminem) March 12, 2026

¿Quién fue DJ Lord?

Además de ser uno de los DJ’s más destacados de la escena del rap y hip-hop, Lord Sear fue productor y un locutor de radio en uno de los programas más populares de la cultura de estos géneros de los 90’s conocido como "Stretch Armstrong and Bobbito Show”.

Este programa de radio es bastante valorado por haber dado a conocer artistas como Jay-Z, Nas, Wu-Tang Clan, dentro de más leyendas del rap que hoy en día no habrían tenido la carrera que tienen sin este primer apoyo; además llegó a tener bases de música que terminaron en álbumes de los Beastie Boys, Big Pun o el legendario MF DOOM.

Además de este paso por la música, DJ Lord también tuvo participación en los videojuegos de GTA II y IV, donde prestó su voz para varios personajes.

