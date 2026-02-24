ÚLTIMA HORA: Confirman la muerte de Éliane Radigue, una de las pioneras de la música electrónica

Este martes 24 de febrero, se confirmó el triste fallecimiento de Éliane Radigue a los 94 años de edad, la artista francesa que fue pieza fundamental en la música electrónica, quien desde mediados del siglo pasado tuvo un gran aporte al género, redefiniendo el sonido e innovando en la manera de componer y producir música.

Siendo una mujer que impactó directamente en la historia de la música, Éliane logró dejar un legado único a través de las décadas, donde desde mediados de los 50’s comenzó a trabajar de manera innovadora las técnicas que hoy en día se emplean de forma digital.

¿Quién fue Éliane Radigue?

Élaine fue una compositora que tuvo una visión sobre la música que revolucionó su época, pues es considerada como pionera en la música electrónica gracias a su enfoque y desarrollo de sonidos y texturas, un precedente casi nunca antes explorado por algún otro músico.

A mediados de los años 50’s y 60’s destacó por su trabajo con Pierre Henry, quien es considerado como el padre de la “música concreta” y precursor de la electroacústica, donde Radigue ya comenzaba a figurar.

En los 70’s Éliane creó su primera música únicamente basada en el uso de sintetizador, desarrollando un sonido lento que cautivó al mundo años después.

Aunque en estas décadas la electrónica fue un gran “boom”, se por más de medio año se ha destacado su aporte en cuanto a la manera de ver más allá lo que puede ser el sonido, dando pie a lo que hoy en día conocemos como música “electrónica”, pues su manera de hacer música se acerca a lo “drone”, un género minimalista con cambio sutiles, yendo lejos del ritmo que siempre ha caracterizado la música.

¿De qué murió Éliane Radigue?

La noticia sobre el fallecimiento de Éliane fue dada a conocer por el centro dedicado a la música electroacústica de Francia, donde compartieron lo siguiente:

Con profunda tristeza nos enteramos del fallecimiento de Éliane Radigue a los 94 años. Nos ha dejado una figura clave de la creación musical. Acompañamos en nuestro sentimiento a su familia, amigos y colaboradores.

Por ahora su familia se ha mantenido reservada respecto a las causas de muerte de la música y compositora.