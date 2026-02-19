AL MOMENTO: Se confirma la muerte de uno de los raperos más prometedores de los últimos años tras haber estrenado una canción

Este miércoles se dio a conocer la triste noticia de la muerte de Lil Poppa a la edad de 25 años, una de las promesas de la música rap actual, siendo que su carrera iba en ascenso y se posicionaba como uno de los artistas más prometedores de Estados Unidos.

Janarious Mykel Wheeler, cual era el verdadero nombre del artista, murió este miércoles 18 de febrero cerca del medio día, dejando así un gran vacío dentro de la escena del rap estadounidense, siendo uno de los nuevos referentes de una escena que actualmente está viviendo un recambio generacional.

¿De qué murió Lil Poppa?

Las causas de muerte del rapero aún no se dan a conocer de manera pública, pues no se ha emitido algún informe oficial de parte de su equipo de trabajo o familiares, por lo que se espera que en los próximos días se comparta mayor detalle sobre este deceso que ha causado un gran estrago en el mundo de la música y en los seguidores del joven músico.

¿Quién era Lil Poppa?

Aunque solamente tenía 25 años, poco a poco se había ganado un nombre dentro de la escena musical, siendo que a su corta edad ya había lanzado 13 discos de música, descritos por sus fans como “uno mejor que el otro”, demostrando su compromiso con su trabajo en la escena.

Lil Poppa contaba con más de 600 mil oyentes mensuales en Spotify y su canción más popular en esta plataforma, “Love & War” contaba con 22 millones de reproducciones, además de que sus demás canciones también rebasaban los seis dígitos.

Considerado como una de las promesas del rap, este viernes 13 de febrero, el rapero pudo lanzar su última canción “Out Of Town Bae”, la cuál tomará un nuevo valor dentro de sus fanáticos quienes no han tardado en mostrar luto en redes sociales del rapero.