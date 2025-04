¡Lady Gaga, hermana ya eres mexicana! Así se vivió su emotivo discurso en español

Después de 13 largos años de espera, Lady Gaga volvió a pisar suelo mexicano y lo hizo a lo grande y el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México fue testigo de una noche inolvidable en la que más de 60 mil fanáticos corearon, lloraron y vibraron al ritmo de una de las artistas más icónicas de nuestra era. Pero más allá del show, luces y éxitos como Bad Romance y Shallow, lo que verdaderamente marcó un antes y un después fue el discurso que la artista dedicó, en español a sus fans mexicanos.

Las palabras de Lady Gaga a sus Little Monsters mexicanos

Con una bandera de México como parte de su escenografia y visiblemente emocionada, Lady Gaga tomó el micrófono y se dirigió a su público en español, dejando claro el profundo cariño que siente por el país.

“Es un honor estar aquí en su hermoso país presentándome para ustedes. Han pasado 13 años desde la última vez que estuve aquí, espero que vean cuánto he trabajado duro en el escenario esta noche, para demostrarles cuánto los admiro y respeto”.

Estas palabras no solo conmovieron a los presentes, sino que también reafirmaron el lazo que la intérprete de Born This Way ha construido con sus Little Monsters en México.

“La Ciudad de México es un lugar especial en mi corazón, porque es donde terminé mi primera gira en estadios, el ‘Monster Ball’… Estoy orgullosa de compartir este momento con ustedes nuevamente, solo que esta vez no es el final, sino el principio”, agregó Gaga, arrancando ovaciones y lágrimas entre el público.

El cierre con Bad Romance fue un broche de oro para una noche mágica, donde Gaga confesó que desde niña soñaba con cantar frente a miles de personas, y que gracias a su público mexicano, lo estaba viviendo una vez más. Al salir del recinto, los fans no dejaron de cantar sus canciones, llevando el eco de su voz hasta el metro, como símbolo de una noche que quedará grabada para siempre.