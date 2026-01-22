Previo al concierto de José Madero en el Estadio GNP: Esta fue la vez que la legendaria banda Blink-182 que salvó a PXNDX

Estamos a pocos días del concierto de José Madero en la Ciudad de México que cerrará una etapa del artista originario de Monterrey, pues pondrá fin a la gira de ‘Érase Una Bestia’ con la que dio sus presentaciones del año pasado, misma que vino acompañada de una experiencia inmersiva de este mundo conceptual.

Con el último concierto de este tour, el artista cerrará una gran etapa, misma que formó parte del proceso de su último álbum de estudio “Salvajero” el cuál lanzó en 2024 y nos dejó ver la gran evolución que Pepe ha tenido a lo largo de los años, aunque en un punto de su carrera con PXNDX todo era muy complejo y estuvo cerca de dejar la música hasta que recibió una llamada

¿Cómo fue que la banda PXNDX logró tanto éxito?

Hablar de PXNDX, es referirse a una de las bandas más emblemáticas de la primera década de este siglo, pues tanto sus letras como su sonido le dieron otro rumbo al rock y punk en México, haciéndose de una gran base de seguidores, aunque estos no siempre tuvieron esta fortuna, pues los inicios fueron muy complicados.

Si bien, la banda lanzó su primer disco en el año 2000, esta se formó en 1996 poniendo en perspectiva que sus primeros años activos no eran muy alentadores y tras haber sacado dos discos, su futuro lucía incierto hasta que Blink-182 “los salvó” cuando los llamaron para abrir sus conciertos en México.

¿Cómo fue la vez que PXNDX abrió los conciertos de Blink-182?

En palabras de Pepe, hemos podido escuchar esta gran historia que nos detalla lo que fue este momento en el que cambió su carrera y su vida:

“Yo estaba en un infierno llamado ‘despacho’ con la presión de una novia de ‘qué bueno que ya estás trabajando’, cuando nos avisan que le vamos abrir tres fechas a Blink-182 y la banda ya estaba como en nuestro pasado de todos. Unos 4 meses sin tocar y pues según yo haciendo mis pininos en el derecho no disfrutando”.

José explicó que no entiende cómo es que PXNDX llegó a oídos de Blink-182 y más con una gira tan importante pues en 2004 era la primera vez que la banda californiana visitaba México, siendo que en aquella época el punk y happy punk tenía gran popularidad.

Panda abrió para Blink-182 en México en 2004, en su primera visita al país, siendo el concierto en Monterrey la primera fecha en la que la banda mexicana actuó como telonera de los californianos.

El resto es historia pues el próximo año la banda de Monterrey lanzó su disco ‘Para Ti Con Desprecio’ y en 2006 llegaría ‘Amantes Sunt Amentes’ siendo estos dos considerados como sus mejores obras, mismos que marcaron ya a más de una generación, consolidándose como una de las bandas más importantes.

¿Cuándo es el concierto de José Madero en el Estadio GNP de la CDMX?

Este sábado 24 de enero se estará llevando a cabo el tan esperado concierto de José Madero en el Estadio GNP de la CDMX como parte del cierre de su épica gira ‘Érase Una Bestia’.

Aún quedan las últimas entradas para este imperdible concierto, mismas que podrás encontrar en el sitio web, app y taquillas autorizadas de TicketMaster, donde podrás encontrar los últimos boletos en General B y gradas, con precios que van desde $671 los hasta los $1,159 pesos.