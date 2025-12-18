Estas son las mejores 10 canciones en español según la crítica especializada

Recientemente el especializado medio musical Rolling Stone en Español publicó su listado con las canciones más grandes, donde el top 10 nos ha dejado grandes sorpresas, pues algunos artistas mexicanos han sorprendido con una gran presencia en este prestigioso listado.

Este 2025 ha sido marcado por un año lleno de grandes canciones, donde la fusión de sonidos, ritmos y sobre todo un "boom" de la música latina , donde México ha liderado en los primeros puestos.

¿Cuáles fueron las mejores canciones de este 2025?

10.- Mucho Más Que Ayer - Manuel Medrano: Esta balada pop juega con la sensibilidad y melancolía, donde la letra y la interpretación hacen un match perfecto, mostrando una versión humana.

9.- Carita Linda - Rauw Alejandro: Uno de los románticos más destacados de los últimos años… Retomando la narrativa de lo que es pertenecer a tu país, el boricua juntó el ritmo latino con el folclor de Puerto Rico con el amor como eje central.

8.- El Huracán - Vicente García: Como si se tratara de volver a un sonido “clásico”, esta canción se muestra como el reflejo de un mundo ancestral que explora en su disco, donde destacan los ritmos latinos con tintes tropicales esperanzadores.

7.- no me culpes por sentir - Kevin Kaarl: Siendo una de las voces más frescas del folklor mexicano, hemos redescubierto la potencia en una voz y una guitarra, donde los coros de la pista forjan un ambiente único, donde el sentimiento desborda.

6.- Cancionera - Natalia Lafourcade: La cantautora tomó como eje esta canción, con la cual explora más allá de su mundo musical, donde abre su corazón hacia ciertos temas que podrían conflictuar, apoyándose de su letra y voz para proyectar lo que ha aprendido en los últimos años.

5.- Bajo De La piel - Milo J: El joven que no deja de sorprender, explora la identidad de lo que es su construcción como artista, donde a través del sonido del folclor y la música urbana descarga todas sus emociones emprendiendo el inevitable camino de evolucionar, crecer.

4.- Como un Pájaro - Silvana Estrada: La serenidad pocas veces ha sido tan expuesta como en una potente voz que narra la contraparte del caos, así como se sana el desamor, se encuentra a uno mismo, volando.

3.- BAILE INoLVIDABLE - Bad Bunny: Con una salsa que conecta con una voz inquebrantable, los tiempos de este tema son una montaña de emociones, como los que se viven tras perder a esa persona con quien tuviste “ese baile”, conectando con chicos y “vieja escuela”.

2.- BERGHAIN - Rosalía ft.BJORK, Yves Thumor: Rompiendo con todo, esta canción ha sido una descarga emocional y de sonidos que conviven entre la espiritualidad y el techno en un trabajo muy comentado.

1.- IMPOSTOR - Ca7riel & Paco Amoroso: Esta mezcla de jazz con música alternativa es un claro reflejo de la etapa que están viviendo, donde en una misma pieza sintetizan lo que les ha costado llegar a la cima de la música mundial.