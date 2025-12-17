¿Rudos o técnicos? Estos es el luchadores mexicanos que seguramente NO viste en “La Casita” de Bad Bunny

El furor por Bad Bunny no tiene límites, pues durante su estadía de 5 de los 8 conciertos que hemos vivido en el Estadio GNP de la Ciudad de México hemos podido ver de todo, desde celebridades de la música y el espectáculo hasta luchadores… Sí, Penta Zero Miedo fue uno de los primeros en estar en “La Casita”, pero hay algunos más que casi nadie logró ver y que este año la está rompiendo.

Se trata de Octagón Jr, La Parka y Mr. Iguana, uno de los luchadores mexicanos que se ha posicionado como uno de los favoritos del público en los últimos meses, a quien se le pudo ver pasándola muy bien en “La Casita”, espacio exclusivo para algunas de las celebridades más populares, tal como el luchador reptil.

¿Cómo fue que Mr. Iguana estuvo en el concierto de Bad Bunny?

Durante el concierto de Benito el 16 de diciembre se pudo ver a Mr. Iguana junto a su característica “Yezca”, quienes además estuvieron bailando junto a La Parka y Octagón Jr, dándole ritmo y mostrando que saben moverse dentro y fuera de los cuadriláteros.

En varios videos que circulan en redes se les vió a los luchadores disfrutando del paso de Bad Bunny por la Ciudad de México durante el 'Debí Tirar Más Fotos World Tour', donde no dudaron en mostrar sus mejores pasos de baile.

¿Cuál es la relación de Bad Bunny y la lucha libre?

A través de los años hemos sido testigos de la pasión de Benito por las luchas, donde incluso ha participado en grandes eventos de la WWE, demostrando que además de ser un gran artista, también tiene un enorme potencial como luchador, pues para no ser uno profesional o de tiempo completo, ha dado grandes combates.

De hecho, días que iniciara su residencia en el Estadio GNP, se le pudo captar al cantante puertorriqueño en primera fila durante una función de lucha libre mexicana, no dudando ni un segundo en asistir a una de las “catedrales” de este deporte.

