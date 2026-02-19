¿Qué objetos SÍ y NO están permitidos en el EDC México 2026? Esto es TODO lo que debes saber sobre el festival que eclipsará el fin de semana
¿Vas al EDC México? Estos son los artículos que SÍ están permitidos y los que NO podrán acceder al festival.
Estamos a horas de una edición más del EDC México, el festival de música que reúne a cientos de miles de personas cada año gracias a su cartel lleno de artistas que se encuentran moviendo la escena de la música EDM, House, Dance, Electro, Techno, Trance, las temáticas de sus escenarios y el ambiente que únicamente una organización como esta puede lograr.
Si algo caracteriza al Electric Daisy Carnival (EDC) es la gran vibra que todos los asistentes llevan año con año, donde algo de lo que más suele verse son outfits y looks de otro mundo (literal), por ello llegan a haber ciertas confusiones sobre los objetos que son permitidos en el festival, por lo que te compartiremos el listado para que vivas una gran experiencia y evites dejar en el acceso alguna pertenencia.
¿Qué objetos están SÍ permitidos en el EDC México 2026?
De acuerdo con los lineamientos oficiales del evento, estos son los objetos que sí podrán acceder al festival:
- Bolsas pequeñas de un solo compartimento y bolsas de mano (máximo de 30 cm x 30 cm)
- Botellas oficiales de Insomniac (deberá de estar vacía a tu entrada)
- Mochila hidratante con no más de dos compartimentos principales (deberá estar vacía a tu entrada)
- Celulares, cargadores y pilas portátiles
- Cangureras
- Lentes de sol y sombreros
- Medicamentos recetados por un médico que no están vencidos (deberás mostrar la receta del médico y la receta debe coincidir con tu identificación
- Tapones para los oídos
- Pomada de labios y lipgloss cerrado
- Maquillaje en polvo
- Tampones, toallas sanitarias (deberán estar en su empaque cerrado)
- Luces químicas suaves
- Paquetes de chicles cerrados
- Aros de hula
- Muñecos inflables (deben estar desinflados tu ingreso)
- Banderas o pancartas hechas a mano
- Tótems o palos suaves de alberca decorados (Se aceptará cualquier material como mástil de tótem mientras no tenga un diámetro de más de 3 cm, cualquier objeto considerado como peligroso no podrá acceder)
- Cámaras no profesionales de flash y cámaras de grabación que midan menos de 12 cm, palos de GoPro extensibles o Selfie sticks
- Sillas o sofás inflables
- Desinfectante de manos (de no más de 60 ml)
- Cinturones y correas simples
- Líquido para lentes de contacto (Debe estar nuevo y sellado)
- Máscara con materiales suaves y componentes de iluminación pequeños
- Bloqueador solar en crema
- Baterías externas recargables
¿Qué objetos NO están permitidos en el EDC México?
- Sustancias ilegales (drogas)
- Maquinas que dan masajes
- Rayos láser
- Cornetas
- Máscaras de polvo
- Gotas para los ojos
- Medicamentos de venta libre
- Maquillaje líquido
- Perfumes
- Aerosoles
- Desodorantes
- Paquetes de cigarros
- Encendedores
- Cigarros electrónicos y vaporizadores
- Comida o bebidas externos
- Plumones, plumas o pintura en lata
- Cadenas largas o joyería con picos
- Cualquier tipo de arma
- Pelotas o Frisbees
- Casas de campaña, sillas o cobijas
- Sombrillas o paraguas
- Bolsas grandes, mochilas o bolsas de mano mayores a los 30 cm x 30 cm
- Peluches
- Cámaras de fotos profesionales, cámaras de video o equipo de grabación de audio
- Mascotas
- Disfraces inflables que necesiten cualquier tipo de baterías
¿Cuándo es el EDC México?
Esta nueva edición del EDC México 2026 se llevará a cabo por tres días justo como en los últimos años, siendo el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 los días donde podrás disfrutar de este evento que año con año ha logrado ir creciendo reforzando toda una comunidad fanática de estos géneros musicales.