¿Qué objetos SÍ y NO están permitidos en el EDC México 2026? Esto es TODO lo que debes saber sobre el festival que eclipsará el fin de semana

Estamos a horas de una edición más del EDC México, el festival de música que reúne a cientos de miles de personas cada año gracias a su cartel lleno de artistas que se encuentran moviendo la escena de la música EDM, House, Dance, Electro, Techno, Trance, las temáticas de sus escenarios y el ambiente que únicamente una organización como esta puede lograr.

Si algo caracteriza al Electric Daisy Carnival (EDC) es la gran vibra que todos los asistentes llevan año con año, donde algo de lo que más suele verse son outfits y looks de otro mundo (literal), por ello llegan a haber ciertas confusiones sobre los objetos que son permitidos en el festival, por lo que te compartiremos el listado para que vivas una gran experiencia y evites dejar en el acceso alguna pertenencia.

¿Qué objetos están SÍ permitidos en el EDC México 2026?

De acuerdo con los lineamientos oficiales del evento, estos son los objetos que sí podrán acceder al festival:



Bolsas pequeñas de un solo compartimento y bolsas de mano (máximo de 30 cm x 30 cm)

Botellas oficiales de Insomniac (deberá de estar vacía a tu entrada)

Mochila hidratante con no más de dos compartimentos principales (deberá estar vacía a tu entrada)

Celulares, cargadores y pilas portátiles

Cangureras

Lentes de sol y sombreros

Medicamentos recetados por un médico que no están vencidos (deberás mostrar la receta del médico y la receta debe coincidir con tu identificación

Tapones para los oídos

Pomada de labios y lipgloss cerrado

Maquillaje en polvo

Tampones, toallas sanitarias (deberán estar en su empaque cerrado)

Luces químicas suaves

Paquetes de chicles cerrados

Aros de hula

Muñecos inflables (deben estar desinflados tu ingreso)

Banderas o pancartas hechas a mano

Tótems o palos suaves de alberca decorados (Se aceptará cualquier material como mástil de tótem mientras no tenga un diámetro de más de 3 cm, cualquier objeto considerado como peligroso no podrá acceder)

Cámaras no profesionales de flash y cámaras de grabación que midan menos de 12 cm, palos de GoPro extensibles o Selfie sticks

Sillas o sofás inflables

Desinfectante de manos (de no más de 60 ml)

Cinturones y correas simples

Líquido para lentes de contacto (Debe estar nuevo y sellado)

Máscara con materiales suaves y componentes de iluminación pequeños

Bloqueador solar en crema

Baterías externas recargables

¿Qué objetos NO están permitidos en el EDC México?

Sustancias ilegales (drogas)

Maquinas que dan masajes

Rayos láser

Cornetas

Máscaras de polvo

Gotas para los ojos

Medicamentos de venta libre

Maquillaje líquido

Perfumes

Aerosoles

Desodorantes

Paquetes de cigarros

Encendedores

Cigarros electrónicos y vaporizadores

Comida o bebidas externos

Plumones, plumas o pintura en lata

Cadenas largas o joyería con picos

Cualquier tipo de arma

Pelotas o Frisbees

Casas de campaña, sillas o cobijas

Sombrillas o paraguas

Bolsas grandes, mochilas o bolsas de mano mayores a los 30 cm x 30 cm

Peluches

Cámaras de fotos profesionales, cámaras de video o equipo de grabación de audio

Mascotas

Disfraces inflables que necesiten cualquier tipo de baterías

¿Cuándo es el EDC México?

Esta nueva edición del EDC México 2026 se llevará a cabo por tres días justo como en los últimos años, siendo el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 los días donde podrás disfrutar de este evento que año con año ha logrado ir creciendo reforzando toda una comunidad fanática de estos géneros musicales.