Ya están los horarios de la edición del Festival EuroJazz 2026, el evento GRATUITO que tendrá lugar en el CENART de la CDMX durante el mes de marzo

Como ha sido en los últimos años, el CENART (Centro Nacional de las Artes), ha lanzado el cartel de su tan esperado EuroJazz 2026, festividad que tendrá diversos conciertos durante el mes de marzo donde podremos ser testigos de manera totalmente gratis de exponentes de talla mundial.

Esta edición del EuroJazz 2026 contará con dos escenarios (Swing / Contratiempo), donde podremos ver grandes músicos pertenecientes a 11 agrupaciones provenientes de Austria, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Países Bajos y Polonia, además de bandas orgullosamente mexicanas.

¿Cuándo son los conciertos del EuroJazz 2026 del CENART?

A través de sus redes sociales, el CENART anunció que los conciertos arrancarán este próximo domingo 01 de marzo, mismos que se extenderán hasta el 15 del mismo mes, por lo que es importante estar al tanto de los programas de las presentaciones que llegarán a esta edición #29 del EuroJazz.

Escenario Swing

Domingo 01 de marzo



Candelight Ficus (Austria) - 3:00 pm

Troker (Jalisco, MX) - 6:30 pm

Sábado 07 de marzo



daoud (Francia) - 3:00 pm

Mieczyslaw Szczesniak y el Trío Krysztof Herdzin (Polonia) - 6:30 pm

Domingo 08 de marzo



Marta Sánchez Trío (España) - 1:30 pm

Raquel Kurpershoek (Paises Bajos) - 7:00 pm

Sábado 14 de marzo



Punk Anderson (Finlandia) - 3:00 pm

CapYcua (Italia) - 6:30 pm

Domingo 15 de marzo



Kiára Hajdu Quartet (Hungría) - 3:00 pm

Topol’ana / María Reháková (Eslovaquia) - 6:30 pm

Escenario Contratiempo

Domingo 01 de marzo

Cuarteto de Jazz de Alejandro Campos (CDMX) - 1:00 pm

Las Billies (CDMX) - 5:00 pm

Sábado 07 de marzo



18-21 Cuarteto (CDMX) - 1:00 pm

Jazzid - (CDMX) - 5:00 pm

Domingo 08 de marzo



Dahliazul (CDMX) - 2:30 pm

Iradia Noriega (CDMX) - 5:30 pm

Sábado 14 de marzo



Nancy Zamher (CDMX) - 1:00 pm

Mulátoro Trío JazzSon (Veracruz) - 5:00 pm

Domingo 15 de marzo



Abril Sánchez (CDMX) - 1:00 pm

Diidxajazz (Oaxaca) - 5:00 pm

¿Qué es el EuroJazz del Cenart?

Este festival ha ganado a lo largo de los años gran reconocimiento mundial, pues se celebra en las áreas verdes del CENART de la Ciudad de México año con año desde 1998, destacando como uno de los pocos eventos musicales de este tipo y gratuitos.

Para muchos de sus asistentes es considerado como una de las propuestas más sólidas es innovadoras para reunir músicos del jazz europeo y el mexicano, siendo único en su tipo.