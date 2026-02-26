Desde “ROSITA” de Tainy con Rauw Alejandro y JHAYCO hasta Christian Nodal: Resumen de la nueva polémica que enfrenta Cazzu

En los últimos días una nueva polémica ha ligado a Cazzu y a Christian Nodal, quien poco ha tardado a salir a defenderse luego de que la cantante argentina denunciara el cómo la industria de la música suele ignorar algunos temas sensibles con tal de seguir generando “polémica”.

Todo comenzó con la canción “ROSITA”, la cuál fue producida por Tainy e interpretada por Rauw Alejandro y JHAYCO, en lo que parecía una colaboración que uniría la escena urbana, esta terminó por separarla aún más donde incluso ya hay artistas ajenos que han tomado una postura respecto a esta polémica.

¿Qué pasó con Cazzu y Tainy?

En los últimos meses, han habido nuevas señales del próximo disco del productor, quien liberó su primera canción junto a Karol G, “Única”, con la que dejaba ver su próximo trabajo. Hace unos días lanzó “ROSITA”, la canción que marcaba “las paces” entre Rauw Alejandro y JHAYCO a más de 4 años del beef que tuvieron.

Si bien, esta nueva canción (que tenía créditos de Bad Bunny) tenía la pinta de unir al género, se ha envuelto en una gran polémica debido a una línea que dice lo siguiente: “Yo me dejo y me caso contigo, a lo Christian Nodal”, palabras que despertaron mucha molestia en Cazzu, quien incluso dejó de seguir a los tres implicados en la canción, acusando la complicidad del abandono.

La polémica de Cazzu escala contra la escena urbana latina

Aunque Rauw intentó justificar su participación en la canción, únicamente se limitó a escribir lo siguiente:

“Desde hace mucho estamos en una era donde la controversia y el chisme hacen más ruido que el arte y el esfuerzo. Aún así, lo verdadero y lo genuino siempre encuentra su camino y trasciende con el tiempo”.

A lo que Cazzu respondió:

“El arte que hacemos es nuestra postura ante la vida. Ya conocen la mía”, y además Bad Bunny borró su nombre de los escritores de la canción, pues en días recientes habían estado juntos en Argentina como parte de la gira mundial del puertorriqueño.

Christian Nodal entra en la nueva polémica de Cazzu

Como parte de su sentir, este martes la cantante argentina escribió un texto que llevaba por nombre “tiradera” donde expuso las conductas de los hombres dentro de la industria de la música, acusando lo sistemático que este puede llegar a ser y de cómo se mueven las relaciones entre ellos.

“Hoy, la obra se llama: “La legendaria camaradería entre varones”. Un tema del cual podría hacer una tesis. En este mundo, en este género son, la mayoría, gente que negocia la hipocresía y lentamente se les va achicando la capacidad de ser sensibles porque el yo, los carcome. Pocas veces se atreven a decirse verdades entre ellos o siquiera a ellos mismos y por eso, algunos no se creen ni el propio latido del corazón".

Además señaló que la única víctima aquí era su hija Inti, quien habría sido abandonada por su padre a pocas semanas de haber nacido.

“La verdadera víctima tiene una cara regordeta y una piel tersa como un pancito amasado por Dios. Es muy corto el tiempo para las preguntas que hace, pero yo estoy preparada, o es lo que quiero pensar”.

Ante estas palabras de Julieta (el verdadero nombre de Cazzu), Nodal salió en su propia defensa a través de su canal de Instagram, donde comentó lo siguiente:

“Se ocupan dos neuronas para entender que la referencia es hacia él mismo y su fama de alma enamorada” y no un ataque directo, ni una “declaración moral”, restando importancia al mismo punto que Cazzu ha tratado de exponer, donde además dejó entrever que hubo algo más detrás de la separación de esta pareja.

Lo que sí me cuesta entender es la selectividad de la indignación. Puede posar perfectamente en fotos con quien dañó la relación y nos causó un infierno durante y después del embarazo. Puede usar y compartir escenario con uno de los compositores de "Rosita", que me dejó bien entendido que era "imperdonable" por la historia que seguramente nunca contará, pero una referencia musical de parte de sus colegas se convierte en traición, dejando ver que Cazzu habría tenido una historia con alguien más de cercano y con Bad Bunny que no habría terminado bien.

Lejos de pausar la polémica, Nodal arremete y a habla sobre temas legales de su paternidad:

“Ya que todo está abierto al público, que alguien me diga cómo puedo ejercer mis derechos y vínculo como padre si no se me permite”, donde el mexicano asegura que ha intentado llegar a un acuerdo ante la ley argentina para poder estar más cerca de su hija.

“Cuando ella no tenía visa de trabajo para cumplir con la fecha que tenía anunciada y cerrada en USA, se inventó los permisos negados para viajar con nuestra hija. Sin mostrar una sola prueba.

Bastó con decir que el abogado se comunicaba telepáticamente a través de la mirada que atravesaba una pantalla, diciéndole que "teníamos el puto control sobre nuestra bebé y ella". Que no demandaría acusando al "sistema patriarcal" en su pais. Con eso fue suficiente para asegurar que ejerzo violencia vicaria”.

De momento no se sabe si la argentina tomará acciones legales contra los artistas, por lo que habría que esperar en qué termina esta nueva polémica.