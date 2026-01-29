Slash le rendirá un EMOTIVO HOMENAJE a Ozzy Osbourne junto a rockeros de Guns N’ Roses, Red Hot Chilli Peppers y Post Malone en la ceremonia de los Grammy 2026

Fue el pasado 22 de julio cuando John Michael Osbourne, mejor conocido como Ozzy Osbourne o “El Príncipe de las Tinieblas” partió de este mundo a la edad de 76 años dejando un gran legado dentro del heavy metal, el rock and roll y la cultura en general.

Ante esta noticia que eclipsó al mundo de la música, se ha confirmado que durante la 68a edición de los Grammys de este fin de semana, el mítico guitarrista Slash le rendirá tributo a Ozzy acompañado de más figuras del rock, como su compañero en Guns N’ Roses, Duff McKagan, Chad Smith de Red Hot Chili Peppers, Post Malone y Andrew Watt, el productor de sus últimos discos.

¿Cómo será el tributo a Ozzy Osbourne en los Grammy?

Este emotivo homenaje tendrá lugar en durante la ceremonia de entrega de premios, donde se anunció que Ozzy recibirá un reconocimiento especial, además de que Lauryn Hill rendirá tributo a Roberta Flack y D’Angelo; y por otro lado Reba McEntire, Brandy Clark y Lukas Nelson se harán cargo de la presentación del segmento "In Memoriam", el cuál está dedicado a las figuras de la industria musical que murieron en el último año.

Por ahora se ha mantenido en reserva la canción (o canciones) con las que se le rendirá tributo a “El Padrino del heavy metal”, aunque podemos asegurar de que será una presentación épica y llena de emoción, siendo que estas figuras entablaron una gran amistad a través de los años.

¿De qué murió Ozzy Osbourne?

De acuerdo con su certificado de defunción, la causa oficial de la muerte de Ozzy habría sido un ataque al corazón, aunque la leyenda habría pasado los últimos meses con más problemas de salud.

“El Príncipe de las Tinieblas” había padecido de arteriosclerosis coronaria y en sus últimos años de vida sufrió de Parkinson con disfunción autonómica, lo que agravó sus demás enfermedades.

¿Cuándo son los Grammys del 2026?

La 68a celebración de los Premios Grammy se llevará a cabo este domingo 1ro de febrero de 2026 en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, siendo este recinto prácticamente su hogar, pues se han realizado en este lugar los últimos 23 años.

La transmisión iniciará en punto de las 7:00 pm, (hora del centro), por lo que nos espera una noche llena de emociones y sobre todo, mucha música.