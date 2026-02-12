Stray Kids llega a Roblox con un Meet & Greet y concierto IMPERDIBLE: Este será su horario en México

¿Qué pasa cuando juntas dos de los fenómenos más grandes de la actualidad en un Meet & Greet? Pues estamos a poco de descubrirlo con la próxima participación de Stray Kids en la plataforma de Roblox, el cuál apunta a ser uno de los eventos del año dentro de este servidor que no para de conseguir fans por todo el mundo.

Al igual que en su concierto pasado los miembros de Stary Kids estarán presentes con sus avatares de SKZOO, interpretando algunas de sus canciones más populares; donde también podremos conocer más de esta agrupación que poco a poco se está convirtiendo en una de las más seguidas del K-Pop.

¿A qué hora es el Meet & Greet de Stray Kids en Roblox?

Es importante que sepas que el uso horario en México es distinto a donde se hizo el anuncio, por lo que este esperado evento se estará llevando a cabo el sábado 14 de febrero en punto de la 1:00 am y terminará a las 2:00 am.

“¡Stray Kids está volviendo a Roblox para un encuentro en vivo, además de un concierto de SKZOO! ¡Ven y únete a nosotros!”

¿Qué se espera del Meet & Greet de Stray Kids en Roblox?

Un “meet & greet” es una zona donde por lo general los artistas conviven e interactúan con sus fans y tratándose de que este evento será en el servidor de The Block, hay una gran posibilidad de que podamos interactuar con los avatares de SKZOO, en lo que será un gran evento.

Además del Meet & Greet, se ha confirmado que habrá un pequeño concierto que servirá como encore donde Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N. se lucirán como mejor saben.

¿Qué avatares son los integrantes de Stray Kids?

Bang Chan es identificado como Wolf Chan y su animal es un lobo

es identificado como Wolf Chan y su animal es un lobo Hyunjin es identificado como Jiniret y su animal es un hurón

es identificado como Jiniret y su animal es un hurón Felix es identificado como BbokAri y su animal es un pollito

es identificado como BbokAri y su animal es un pollito Lee Know es identificado como Leebit y su animal es un conejo kanchen

es identificado como Leebit y su animal es un conejo kanchen Han es identificado como Han Quokka y su animal es un mapache

es identificado como Han Quokka y su animal es un mapache Seungmin es identificado como PuppyM y su animal es un perrito

es identificado como PuppyM y su animal es un perrito I.N. es identificado como Foxl.N y su animal es un zorro de NY

¿Qué es el servidor de The Block donde estará Stray Kids?

The Block es un destino de entretenimiento que todo el tiempo está cambiando donde no solo miras donde puedes conseguir UGC gratis exclusivos durante eventos y shows, donde además hay eventos como conciertos de todo tipo de artistas.

También puedes interactuar así como bailar en este gran universo que lleva hacia tu pantalla a tus artistas favoritos tal como el concierto que Stray Kids tuvo en esta plataforma en diciembre pasado.