My Little Pony y el estreno de su nueva temporada La Magia de la Amistad viene con regalos para ti.

Ya todo está listo para el estreno de la nueva temporada de My Little Pony: La Magia de la Amistad por Azteca 7, pues este 13 de diciembre se volverán a abrir las puertas de Equestria y las ponys están ansiosas por su regreso.

Pero esta ocasión nos contagiarán con un poco de su magia en Kids Siete, por lo que Twilight Sparkle, Pinkie Pie, Fluttershy, Rainbow Dash y las demás ponys tienen varios regalos que podrían ser tuyos, y no se trata de una cutie mark.

Lo único que tienes que hacer para participar y llevarte una de estas sorpresas es hacer un dibujo de cualquiera de tus ponys favoritas, compartirlo en los comentarios de la publicación en nuestra cuenta de oficial de Facebook de Azteca 7 y la publicación con más likes será la ganadora.

Si resultas ser elegido, entonces nos pondremos en contacto contigo para darte la buena noticia.

El regalo

Hay cuatro Sing N Skate Sunny Starscout My Little Pony Rc 50+ y podrás llevarte una de ellas.

BASES:

Podrán participar todas aquellas personas físicas, hombres y mujeres mayores de edad (18 años) de la República Mexicana que hayan leído y aceptado las presentes Bases y Condiciones de esta dinámica.

1. MECÁNICA DE LA DINÁMICA:

a) Los participantes deberán estar pendientes de la cuenta oficial de Facebook de Azteca 7, donde se hará la publicación en la que podrás compartir tu dibujo.

b) Las cuatro personas que tengan el mayor número de likes es su dibujo, serán las posibles ganadoras.

2. SELECCIÓN DEL GANADOR:

TV Azteca Digital elegirá a los posibles ganadores, una vez que se hayan acreditado correctamente todos los pasos descritos en la dinámica, misma cuya participación se cerrará el jueves 16 de diciembre. Una vez completado el proceso, los ganadores serán anunciados en las redes sociales de Azteca 7.

3. INCENTIVO:

Cuatro juguetes Sing N Skate Sunny Starscout My Little Pony Rc 50+.

4. OTRAS CONDICIONES:

I. El (la) ganador(a) no puede cambiar, modificar, sustituir o ampliar cualquier elemento del incentivo (en su totalidad o en parte).

II. El (la) ganador(a) deberá enviar y/o entregar a TV Azteca S.A.B. de C.V. (TV Azteca), cuando así se le indique, identificación oficial personal y domiciliaria de él/ella y comprobante de domicilio, en caso de requerirlo.

III. No podrá ser ganador un participante que ya haya ganado en alguna otra dinámica emitida por TV Azteca en un marco de 6 meses previos a la dinámica en proceso.

IV. Los participantes deberán seguir las cuentas de redes sociales de Azteca 7, de lo contrario no podrán ser contactados.

V. Esta dinámica es válida en la República Mexicana.

VI. Cada participante elegido como ganador, en caso de ser factible, será contactado para informarle del proceso de entrega de su incentivo.

VII. TV Azteca se reserva el derecho de no entregar el incentivo en el caso de comprobar la existencia de conductas fraudulentas por parte de los afortunados que resulten seleccionados, sin que sea necesario acreditar ante autoridad alguna evidencia de dicha conducta fraudulenta del supuesto afortunado seleccionado(a).

VIII. TV Azteca NO se hace responsable de ningún tipo de gasto adicional a los incluidos en el incentivo, en que incurran los participantes durante la dinámica, incluyendo pero no limitado a gastos de traslado y acceso a las instalaciones de TV Azteca, en caso de que aplicara.

IX. Los datos que en su caso proporcionen los participantes a TV Azteca serán tratados con base en lo establecido en el aviso de privacidad ubicado en https://www.tvazteca.com/politicas.html

X. TV Azteca se reserva el derecho de anular cualquier participación en caso de detectar cualquier anomalía, a su total discreción. TV Azteca no asume responsabilidad alguna en caso de fallas en los equipos, técnicas, de comunicación o cualquier otra que pudieran ocasionar pérdidas de información o afectar la participación del usuario.

XI. TV Azteca se reserva el derecho a modificar las bases y mecánica sin previo aviso, cualquier modificación será publicada en este sitio.

XII. No podrán participar empleados ni exempleados de TV Azteca ni empresas o subsidiarias de Grupo Salinas, ni sus familiares en línea directa o segundo grado.

5. RENUNCIA DEL INCENTIVO:

Las siguientes situaciones son motivo para considerar la renuncia del incentivo por parte del ganador:

(i) Si el ganador decide por voluntad propia renunciar al incentivo, por cualquier motivo.

(ii) Si TV Azteca no puede contactarlo para entregar el incentivo en el plazo antes señalado.

(ii) Si el ganador no envía la documentación solicitada en tiempo y forma.

En cualquiera de las situaciones anteriores, TV Azteca S.A.B. de C.V. podrá otorgar el incentivo al siguiente ganador legítimo en la lista de probables ganadores, el (los) cual (es) sería(n) seleccionado(s) de manera precautoria en el momento de la selección de los primeros ganadores.

