Aníbal Navarro es el hombre de acción | Nada Es Lo Que Parece

Anibal Navarro es nuestro hombre de acción

En Nada es lo que parece tendremos un atractivo hombre que compartirá su punto de vista respecto a los temas que tratemos y que interactuará con el público, dirá su opinión sin tapujos, te hará pensar y dará de qué hablar.

¡Así que ya lo sabes! disfruta el gran estreno de "Nada es lo que parece" el 17 de octubre y diviértete de lunes a viernes en punto de las 5:00 pm por Azteca 7 y nuestro sitio oficial, resuelve tus dudas y conoce distintos puntos de vista respecto a interesantes temas.