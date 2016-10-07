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Aníbal Navarro es el hombre de acción | Nada Es Lo Que Parece

¡En Nada es lo que parece tendremos a un atractivo hombre!

anibal

Escrito por: Marisol González Bolívar

Anibal Navarro es nuestro hombre de acción

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En Nada es lo que parece tendremos un atractivo hombre que compartirá su punto de vista respecto a los temas que tratemos y que interactuará con el público, dirá su opinión sin tapujos, te hará pensar y dará de qué hablar.  

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¡Así que ya lo sabes! disfruta el gran estreno de "Nada es lo que parece" el 17 de octubre y diviértete de lunes a viernes en punto de las 5:00 pm por Azteca 7 y nuestro sitio oficial, resuelve tus dudas y conoce distintos puntos de vista respecto a interesantes temas.