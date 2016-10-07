Carolina Rocha | Nada Es Lo Que Parece
Carolina Rocha será la conductora de Nada es lo que parece, el nuevo programa del 7 que se transmitirá a las 5:00 PM a partir del 17 de octubre
Carolina Rocha estudió economía en el ITAM. Actualmente es vocera de la campaña contra la violencia de género #vamonosrespetando y periodista en Azteca Noticias, es la encargada de realizar reportajes para "El Otro México".
- Fue conductora de Campaneando y del medio día en Proyecto40.
- Colaboró en medios escritos como: El Universal, Reforma, El Independiente y fue la jefa de columnistas del diario capitalino MásPorMás.
- En 2013 fue galardonada con el premio Antena de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión por su trayectoria televisiva.