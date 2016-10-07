Carolina Rocha | Nada Es Lo Que Parece

Carolina Rocha estudió economía en el ITAM. Actualmente es vocera de la campaña contra la violencia de género #vamonosrespetando y periodista en Azteca Noticias, es la encargada de realizar reportajes para "El Otro México".





Fue conductora de Campaneando y del medio día en Proyecto40.

Colaboró en medios escritos como: El Universal, Reforma, El Independiente y fue la jefa de columnistas del diario capitalino MásPorMás.