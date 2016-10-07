Autenticando...
  • Cerrar Sesión
7 nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Carolina Rocha | Nada Es Lo Que Parece

Carolina Rocha será la conductora de Nada es lo que parece, el nuevo programa del 7 que se transmitirá a las 5:00 PM a partir del 17 de octubre

carolina rocha

Escrito por: Lilia Pérez

nada es lo que parece carolina

Carolina Rocha estudió economía en el ITAM. Actualmente es vocera de la campaña contra la violencia de género #vamonosrespetando y  periodista en Azteca Noticias, es la encargada de realizar reportajes para "El Otro México".

imagen

  • Fue conductora de Campaneando y del medio día en Proyecto40.
  • Colaboró en medios escritos como: El Universal, Reforma, El Independiente y fue la jefa de columnistas del diario capitalino MásPorMás.
  • En 2013 fue galardonada con el premio Antena de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión por su trayectoria televisiva.