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Paty Bosch es tu consejera de vida | Nada Es Lo Que Parece

En Nada es lo que parece tendremos a una coach de vida que nos dará interesantes puntos de vista

coach

Escrito por: Marisol González Bolívar

Paty Bosch

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Nuestra coach de vida es la mayor experta del programa en disciplinas de sanación tanto ortodoxas como alternativas, así como en diversas terapias sociológicas y de apoyo emocional como reiki, yoga, constelaciones,etc. Nos dará su interesante punto de vista respecto a los temas y apoyará para resolver todas tus dudas. Conócela en el gran estreno de "Nada es lo que parece". 

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¡Así que ya lo sabes! disfruta el gran estreno de "Nada es lo que parece" el 17 de octubre y diviértete de lunes a viernes en punto de las 5:00 pm por Azteca 7 y nuestro sitio oficial, resuelve tus dudas y conoce distintos puntos de vista respecto a interesantes temas.