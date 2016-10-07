Paty Bosch es tu consejera de vida | Nada Es Lo Que Parece
En Nada es lo que parece tendremos a una coach de vida que nos dará interesantes puntos de vista
Paty Bosch
Nuestra coach de vida es la mayor experta del programa en disciplinas de sanación tanto ortodoxas como alternativas, así como en diversas terapias sociológicas y de apoyo emocional como reiki, yoga, constelaciones,etc. Nos dará su interesante punto de vista respecto a los temas y apoyará para resolver todas tus dudas. Conócela en el gran estreno de "Nada es lo que parece".
¡Así que ya lo sabes! disfruta el gran estreno de "Nada es lo que parece" el 17 de octubre y diviértete de lunes a viernes en punto de las 5:00 pm por Azteca 7 y nuestro sitio oficial, resuelve tus dudas y conoce distintos puntos de vista respecto a interesantes temas.