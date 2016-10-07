Paty Bosch es tu consejera de vida | Nada Es Lo Que Parece

Paty Bosch

Nuestra coach de vida es la mayor experta del programa en disciplinas de sanación tanto ortodoxas como alternativas, así como en diversas terapias sociológicas y de apoyo emocional como reiki, yoga, constelaciones,etc. Nos dará su interesante punto de vista respecto a los temas y apoyará para resolver todas tus dudas. Conócela en el gran estreno de "Nada es lo que parece".

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