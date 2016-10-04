Descubre Nada es lo que parece
Sorpréndete cada día, pues… ¡Nada es lo que parece!
Nada es o que parece es un divertido programa conducido por Carolina Rocha Menocal, en el que exploraremos los temas que más te importan de manera entretenida, hablaremos de las dudas que te consumen, los temores que aquejan, pasiones que atraen y gustos de los cuales no podemos escapar.
Temas como…
¿Los Chismes nos hacen o nos deshacen?
¿La belleza se mide o es de quien la mira?
Las supersticiones, ¿creencias estúpidas o necesarias?
¿Ser mamá nos hace felices o esclavas?
¿Mentimos para herir o para sobrevivir?
Si lo crees, lo creas.
Cada cabeza es un mundo y la naturaleza humana parece un misterio, pero en realidad existen respuestas que pueden explicar la mayoría de los fenómenos que nos rodean y, sobretodo, la forma en que nos comportamos, por esto haremos experimentos sociales, tendremos divertidas dinámicas e interacciones, además de invitados que compartirán sus puntos de vistas y expertos que resolverán tus dudas.
¡Así que ya lo sabes! disfruta el gran estreno de "Nada es lo que parece" el 17 de octubre y diviértete de lunes a viernes en punto de las 5:00 pm por Azteca 7 y nuestro sitio oficial, resuelve tus dudas y conoce distintos puntos de vista respecto a interesantes temas.
Sorpréndete cada día, pues… ¡Nada es lo que parece!