En NCIS Los Ángeles: deberán atender las Señales #PonleAl7 9:30 pm
5 de abril - Un viejo conocido de Sam y Callen aparece para pedirles ayuda; sin embargo, ellos creían que había muerto en un tentado, ¿qué pasó?
Un viejo conocido de Sam y Callen aparece para pedirles ayuda; sin embargo, ellos se sorprenden debido a que lo creían muerto en un atentado contra su persona.
Más adelante, la investigación destapa una serie de sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a Rusia.
Por otra parte, Callen y Joell ¿se dan una segunda oportunidad? Vamos a ver...
Intégrate a la acción con NCIS Los Ángeles de lunes a jueves a las 9:30 pm por Azteca 7.