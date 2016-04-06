En NCIS Los Ángeles: todos vivirán un Campo de Tiro #PonleAl7 9:30 pm

Un sargento veterano con TPT escapó del hospital donde era atendido; el equipo tiene que encontrarlo antes de que éste cometa un atentado contra los musulmanes.

Por otro lado, Callen y Sam platican sobre cómo serían sus vidas con hijos, esto después de que Deeks se vuelva mentor de un adolescente.

Además, Kensi tiene que lidiar con su pasado cuando era francotiradora.

Intégrate a la acción con NCIS Los Ángeles de lunes a jueves a las 9:30 pm por Azteca 7.