En NCIS Los Ángeles: verás extraviarse al Kolcher A. #PonleAl7 9:30 pm

La tripulación del barco petrolero perdido aparece muerta en el océano. De modo que Sam y Callen tienen la misión de encontrar a Aracady; sólo él podría ayudar a encontrar el buque.

Sin embargo, una conexión sospechosa entre Arcady y los rusos saldrá a la luz. ¿Qué revelará?

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