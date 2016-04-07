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En NCIS Los Ángeles: verás extraviarse al Kolcher A. #PonleAl7 9:30 pm

7 de abril - El busque sigue perdido, pero su tripulación ya apareció muerta en el océano. Sam y Callen deben investigar lo que sucedió

NCIS Los Ángeles Temporada 6 Kolcher

Escrito por: Azteca

NCIS Los Ángeles Temporada 6 Kolcher

La tripulación del barco petrolero perdido aparece muerta en el océano. De modo que Sam y Callen tienen la misión de encontrar a Aracady; sólo él podría ayudar a encontrar el buque.

         

Sin embargo, una conexión sospechosa entre Arcady y los rusos saldrá a la luz. ¿Qué revelará? 

              

Intégrate a la acción con NCIS Los Ángeles de lunes a jueves a las 9:30 pm por Azteca 7.