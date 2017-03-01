NCIS Los Ángeles, Capítulo 11, Temp. 6 | Series Azteca 7

Un grupo de delincuentes perpetra un asalto a una empresa de ciberseguridad; sin embargo, el problema se hace mayor cuando la novia de Callen pasa de ser testigo a cómplice. Así que Callen debe olvidarse de las apariencias si es que quiere protegerla. ¿Lo conseguirá?

Por otro lado, Kensi y Deeks planean pasar la Navidad juntos, y todo parece indicar que no son los únicos, pues Hell y Erick también cachan la oportunidad para acercarse. ¿Qué pasará con ellos?

Intégrate a la acción con NCIS Los Ángeles de lunes a jueves a las por Azteca 7.