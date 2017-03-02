NCIS Los Ángeles, Capítulo 12, Temp. 6 | Series Azteca 7
Los empleados de un edificio son tomados como rehenes. El equipo trabajará para sacar a todos, y principalmente a Callen. Averigua por qué
Parte del equipo de NCIS investiga a un traficante de armas, pero cuando Callen entra a las oficinas del sospechoso de forma encubierta, la situación se complica; los empleados del lugar son tomados como rehenes.
Ahora, los miembros del equipo trabajan para sacar a todos con vida del edificio, principalmente a Callen, quien podría estar en riesgo de contagiarse de lo que podría ser un arma biológica.
Intégrate a la acción con NCIS Los Ángeles de lunes a jueves por Azteca 7.