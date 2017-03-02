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NCIS Los Ángeles, Capítulo 12, Temp. 6 | Series Azteca 7

Los empleados de un edificio son tomados como rehenes. El equipo trabajará para sacar a todos, y principalmente a Callen. Averigua por qué

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Escrito por: Azteca

 

Parte del equipo de NCIS investiga a un traficante de armas, pero cuando Callen entra a las oficinas del sospechoso de forma encubierta, la situación se complica; los empleados del lugar son tomados como rehenes. 

         

Ahora, los miembros del equipo trabajan para sacar a todos con vida del edificio, principalmente a Callen, quien podría estar en riesgo de contagiarse de lo que podría ser un arma biológica

        

Intégrate a la acción con NCIS Los Ángeles de lunes a jueves por Azteca 7.