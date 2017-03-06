NCIS Los Ángeles: Capítulo 13, Temp. 6 | Series Azteca 7

Hanna y Callen son enviados a realizar una misión secreta cuando el consulado estadounidense en Túnez sufre un atentado. Así, su principal objetivo es recuperar evidencia en la escena del crimen, la cual resulta bastante sospechosa.

A su regreso, parece que la información está incompleta; faltan cabos por atar, por lo que están en busca del embajador para que aporte lo que sabe. ¿Quién está detrás del atentado? Averígualo

Intégrate a la acción con NCIS Los Ángeles de lunes a jueves a las por Azteca 7.