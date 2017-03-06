NCIS Los Ángeles: Capítulo 13, Temp. 6 | Series Azteca 7
El equipo busca al embajador estadounidense de Túnez para que brinde información que ayude a resolver el atentado contra el consulado
Hanna y Callen son enviados a realizar una misión secreta cuando el consulado estadounidense en Túnez sufre un atentado. Así, su principal objetivo es recuperar evidencia en la escena del crimen, la cual resulta bastante sospechosa.
A su regreso, parece que la información está incompleta; faltan cabos por atar, por lo que están en busca del embajador para que aporte lo que sabe. ¿Quién está detrás del atentado? Averígualo
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