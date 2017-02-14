NCIS Los Ángeles, Capítulo 2, Temp. 6 | Series Azteca 7





Hetty viaja a Washington, pues una audiencia la espera; mientras el equipo descubre que ellase encuentra en grave peligro, debido a que su información ha sido vendida en el mercado negro de la red. Por otro lado, una auditoría se hace presente en el cuartel y el codirector Owen tendrá que tomar las medidas necesarias para que todo esté bajo control.

Descubre qué pasará de lunes a jueves solo por Azteca 7