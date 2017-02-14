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NCIS Los Ángeles, Capítulo 2, Temp. 6 | Series Azteca 7

Hetty viaja a Washington, pues una audiencia la espera; mientras el equipo descubre que ella se encuentra en grave peligro

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Escrito por: Azteca


        

Hetty viaja a Washington, pues una audiencia la espera; mientras el equipo descubre que ellase encuentra en grave peligro, debido a que su información ha sido vendida en el mercado negro de la red. Por otro lado, una auditoría se hace presente en el cuartel y el codirector Owen tendrá que tomar las medidas necesarias para que todo esté bajo control. 

             

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