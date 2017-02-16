NCIS Los Ángeles, Capítulo 4, Temp. 6 | Series Azteca 7

Una nueva guerra fría parece aproximarse, por lo que Hetty tiene que tomar cartas en el asunto, pero con Mattias asechándola sabe que no tiene muchas esperanzas. Callen mueve todos sus contactos para proteger a quién es su única familia que le queda. Todo el equipo se coordinará para evitar que la vida de Hetty no se vea afectada, aunque la situación esté en su contra.

Descubre qué pasará de lunes a jueves por Azteca 7