NCIS Los Ángeles: Capítulo 6, Temp. 6 | Series Azteca 7

Un dilema se adueña del ambiente entre los miembros del equipo de NCIS cuando Sam sea el principal sospechoso de un asesinato; todas las pruebas apuntan hacia él.

Su posición lo pone en peligro, pero su mayor defensa es la lealtad. Además, viejos recuerdos le acechan. Averigua qué pasará.

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