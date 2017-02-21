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NCIS Los Ángeles: Capítulo 6, Temp. 6 | Series Azteca 7

Todo se pone de cabeza porque Sam es el principal sospechoso de un asesinato

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Escrito por: Azteca

Un dilema se adueña del ambiente entre los miembros del equipo de NCIS cuando Sam sea el principal sospechoso de un asesinato; todas las pruebas apuntan hacia él. 

                 

Su posición lo pone en peligro, pero su mayor defensa es la lealtad. Además, viejos recuerdos le acechan. Averigua qué pasará. 

      

Intégrate a la acción con NCIS Los Ángeles de lunes a jueves solo por Azteca 7.