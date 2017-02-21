NCIS Los Ángeles: Capítulo 6, Temp. 6 | Series Azteca 7
Todo se pone de cabeza porque Sam es el principal sospechoso de un asesinato
Un dilema se adueña del ambiente entre los miembros del equipo de NCIS cuando Sam sea el principal sospechoso de un asesinato; todas las pruebas apuntan hacia él.
Su posición lo pone en peligro, pero su mayor defensa es la lealtad. Además, viejos recuerdos le acechan. Averigua qué pasará.
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