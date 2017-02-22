NCIS Los Ángeles: Capítulo 7, Temp. 6 | Series Azteca 7

El equipo de NCIS investiga el asesinato de un hombre que, extrañamente, cometió un drone al interior de un hotel. Esto parece ser sólo el comienzo de un ataque terrorista, ¿será?

En este caso, la ayuda de Nell es indispensable, pues la seguridad de todos está en su destreza para manejar las nuevas tecnologías.

Mientras tanto, Sam intenta hacer su parte, ir más allá desarrollando sus habilidades psicomotrices. ¿Cómo terminará este asunto? ¿Quién maneja ese drone?

Intégrate a la acción con NCIS Los Ángeles de lunes a jueves por Azteca 7.