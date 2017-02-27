NCIS Los Ángeles: Capítulo 9, Temp. 6 | Series Azteca 7

Owen sufre un incidente aparatoso; las pruebas indican que pudo ser envenenado. Tras el susto que esto provoca, todos los miembros del equipo NCIS son sospechosos. ¿Quién está detrás de todo esto?

Por si no fuera poco, un asesino anda suelto y merodea en las oficinas; deben encontrarlo antes de que ponga en peligro la vida de los compañeros.

Intégrate a la acción con NCIS Los Ángeles de lunes a jueves por Azteca 7.