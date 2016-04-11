NCIS Los Ángeles: el equipo viaja a Rusia en Chernoff K. #PonleAl7

El equipo de NCIS debe viajar a Rusia. Ahí, con una nueva identidad tienen que detener la venta del petróleo perdido, pero principalmente su misión es rescatar a Ana, la hija de Arcadi, quien fue tomada como rehén por Ivan Karposev.

Por otro lado, la estancia de Callen en Moscú le ayuda a obtener información importante con relación a su padre.

Intégrate a la acción con NCIS Los Ángeles de lunes a jueves a las 9:30 pm por Azteca 7.