NCIS Los Ángeles: el equipo viaja a Rusia en Chernoff K. #PonleAl7
11 de abril - Los agentes deben viajar a Rusia para encontrar con vida a la hija de Arcadi, pero Callen hallará información sobre su padre
El equipo de NCIS debe viajar a Rusia. Ahí, con una nueva identidad tienen que detener la venta del petróleo perdido, pero principalmente su misión es rescatar a Ana, la hija de Arcadi, quien fue tomada como rehén por Ivan Karposev.
Por otro lado, la estancia de Callen en Moscú le ayuda a obtener información importante con relación a su padre.
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