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NCIS Los Ángeles: el equipo viaja a Rusia en Chernoff K. #PonleAl7

11 de abril - Los agentes deben viajar a Rusia para encontrar con vida a la hija de Arcadi, pero Callen hallará información sobre su padre

NCIS Los Ángeles Chernoff Temporada 6

Escrito por: Azteca

 

NCIS Los Ángeles Chernoff Temporada 6

El equipo de NCIS debe viajar a Rusia. Ahí, con una nueva identidad tienen que detener la venta del petróleo perdido, pero principalmente su misión es rescatar a Ana, la hija de Arcadi, quien fue tomada como rehén por Ivan Karposev.

        

Por otro lado, la estancia de Callen en Moscú le ayuda a obtener información importante con relación a su padre. 

            

Intégrate a la acción con NCIS Los Ángeles de lunes a jueves a las 9:30 pm por Azteca 7.