NCIS Los Ángeles: Enemigo entre las ramas #PonleAl7 9:30 pm

Mientras investigan la desaparición de un agente de NSA, Hanna y Callen son secuestrados, así que el resto del equipo de NCIS los busca por todos los medios, pero no tienen ningún indicio que los pueda guiar hasta el paradero de sus compañeros.

¿Qué conclusiones pueden obtener al respecto?, ¿Hanna y Callen se encontrarán en peligro?, ¿qué puede haber detrás de su plagio? No te quedes fuera, averígualo esta noche.

Intégrate a la acción con NCIS Los Ángeles de lunes a jueves a las 9:30 pm por Azteca 7.