NCIS Los Ángeles: Fecha de caducidad #PonleAl7 9:30 pm
17 de marzo - Sam Hanna es herido de bala y ahora el equipo de NCIS busca a toda costa que el atacante pague, así que necesitan ayuda de un soldado nepalí
Un francotirador hiere fuertemente a Sam cuando éste intentaba detener a un espía de la CIA. Ahora, el equipo de NCIS busca tomar acción en el asunto para vengarse.
Para ello, buscan la ayuda de Thapa, el soldado nepalí, pues su entrenamiento puede ser de utilidad en la búsqueda del francotirador.
Intégrate a la acción con NCIS Los Ángeles de lunes a jueves a las 9:30 pm por Azteca 7.