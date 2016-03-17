NCIS Los Ángeles: Fecha de caducidad #PonleAl7 9:30 pm

Un francotirador hiere fuertemente a Sam cuando éste intentaba detener a un espía de la CIA. Ahora, el equipo de NCIS busca tomar acción en el asunto para vengarse.

Para ello, buscan la ayuda de Thapa, el soldado nepalí, pues su entrenamiento puede ser de utilidad en la búsqueda del francotirador.

Intégrate a la acción con NCIS Los Ángeles de lunes a jueves a las 9:30 pm por Azteca 7.