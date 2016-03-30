NCIS Los Ángeles: las Sombras se harán presentes #PonleAl7

Una operación encubierta está a minutos de concluir con éxito cuando de pronto se suscita una explosión que termina con la vida de tres agentes del FBI. Ahora, el equipo de NCIS debe buscar al responsable de la detonación.

Por otra parte, Hetty establece algunos cambios entre Kensi y Deeks, por lo que terminan separados. Esto y una investigación que el departamento de justicia realiza en su contra, lo ponen en jaque emocional. Averigua cómo saldrá de todo esto.

Intégrate a la acción con NCIS Los Ángeles de lunes a jueves a las 9:30 pm por Azteca 7.