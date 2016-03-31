Autenticando...
  • Cerrar Sesión
7 nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

NCIS Los Ángeles: vivirán un Momento de Gloria #PonleAl7

31 de marzo - Luego de que una prueba naval sobre la utilización de un misil saliera mal debido a un hackeo, el equipo debe dar con los terroristas

NCIS Los Ángeles, Temporada 6, Momento de gloria

Escrito por: Azteca

NCIS Los Ángeles, Temporada 6, Momento de gloria

Una prueba de misil naval toma un curso inesperado cuando estalla un bote. A partir de entonces, Sam y Callen junto con el resto del equipo NCIS deben encontrar al responsable de hackear la prueba.

          

Para apoyarse, Hetty se lleva al cuartel a una joven especialista en informática, lo que provoca los celos de Nell, pues el gurú de la tecnología comienza a tener una buena relación con la chica. 

            

Intégrate a la acción con NCIS Los Ángeles de lunes a jueves a las 9:30 pm por Azteca 7.