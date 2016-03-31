NCIS Los Ángeles: vivirán un Momento de Gloria #PonleAl7

Una prueba de misil naval toma un curso inesperado cuando estalla un bote. A partir de entonces, Sam y Callen junto con el resto del equipo NCIS deben encontrar al responsable de hackear la prueba.

Para apoyarse, Hetty se lleva al cuartel a una joven especialista en informática, lo que provoca los celos de Nell, pues el gurú de la tecnología comienza a tener una buena relación con la chica.

Intégrate a la acción con NCIS Los Ángeles de lunes a jueves a las 9:30 pm por Azteca 7.