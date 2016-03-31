New Girl: a veces es mejor Cortar por lo Sano #PonleAl7

Finalmente Schimd se da cuenta que Fawn nunca lo ha amado, y que él no puede olvidar a su verdadero amor: Cece.

Coach se prepara para mudarse a Nueva York, empacando sólo lo necesario… y los buenos recuerdos.

Al enterarse de la ruptura sentimental de Schimd, Jess y Winston contactan a Cece para unirla con el hombre que verdaderamente ama.

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