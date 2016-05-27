New Girl: acostumbrarse a una Línea Fija #PonleAl7 12:25 am

New Girl Land Line

Ante la falta de señal para sus móviles en el departamento, los chicos deciden instalar un teléfono fijo. De modo que Nick es a quien destinan para tomar los recados porque no tiene otra cosa que hacer.

Por otro lado, Jess trata de evitar batallas intrapersonales cuando se convierta en la subdirectora de la escuela. Ese cargo puede traerle algunos problemas, averigua por qué.

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