New Girl: Capítulo 12, Temporada 4 | Series Azteca 7

Un fuerte problema cerca del departamento consterna a Jess y Schimd. Winston se gradúa de la academia de policia y sus amigos van a brindarle su apoyo.

La consejera encargada del ruidoso problema está presente en dicha ceremonia, por lo que Jess y Schimd no pierden la oportunidad para acercarse a ella, cada quien por distintos motivos.





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