New Girl: Capítulo 12, Temporada 4 | Series Azteca 7
Winston se gradúa de la academia de policia y sus amigos van a brindarle su apoyo. No te pierdas el capítulo 12 por Azteca 7
Un fuerte problema cerca del departamento consterna a Jess y Schimd. Winston se gradúa de la academia de policia y sus amigos van a brindarle su apoyo.
La consejera encargada del ruidoso problema está presente en dicha ceremonia, por lo que Jess y Schimd no pierden la oportunidad para acercarse a ella, cada quien por distintos motivos.
Descubre que pasará de lunes a viernes en punto de las 11:25 p.m #PonleAl7