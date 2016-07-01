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New Girl: Capítulo 12, Temporada 4 | Series Azteca 7

Winston se gradúa de la academia de policia y sus amigos van a brindarle su apoyo. No te pierdas el capítulo 12 por Azteca 7

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Escrito por: Azteca

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Un fuerte problema cerca del departamento consterna a Jess y SchimdWinston se gradúa de la academia de policia y sus amigos van a brindarle su apoyo.

         

La consejera encargada del ruidoso problema está presente en dicha ceremonia, por lo que Jess y Schimd no pierden la oportunidad para acercarse a ella, cada quien por distintos motivos.

        

Descubre que pasará de lunes a viernes en punto de las 11:25 p.m #PonleAl7

    