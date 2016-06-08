New Girl: Capítulo 13, Temporada 4 | Azteca 7

Finalmente Jess acepta públicamente tener una relación con Ryan, lo que le provoca algunos problemas en su ambiente laboral.

Por su parte, Winston llega al departamento con un curioso objeto que brinda buena suerte a aquel que lo posea.

Coach se niega a creer en los poderes de este objeto, hasta ser testigo de la ayuda que le da a Jess al usarlo, así que decide ser partícipe de estos poderes.

¿Coach terminará convencido de los poderes del objeto?, descúbrelo de lunes a viernes en punto de las 12:25 p.m. por Azteca 7 #PonleAl7