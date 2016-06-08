New Girl: Capítulo 14, Temporada 4 | Azteca 7

La industria “Shnick”, a cargo de Schimd y Nick, vuelve al campo laboral con sus ingeniosos inventos, pero al no quedar satisfechos con su nuevo proyecto deciden planear uno nuevo.

Este proyecto crea un ambiente de tención entre estos amigos, siendo Jess la que intenta ayudarlos para solucionar su relación y exposición de sus proyectos.

Descubre que pasará de lunes a viernes en punto de las 12:25 p.m. por Azteca 7 #PonleAl7