New Girl: Capítulo 18, Temp. 4 I Series Azteca 7





CC y Jess aceptan su soltería y deciden comenzar a disfrutarla, por lo que van en busca de una noche de aventura, la cual termina en épicos momentos.

Por su parte, Coach se encuentra muy nervioso por la cita que tiene con su novia e intenta hacerlo lo mejor posible, pero Winston y Nick, traman algo para que esto no suceda ya que se sienten ofendidos.

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