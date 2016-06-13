New Girl: Capítulo 19, Temp. 4 I Series Azteca 7





Jess, decide ser un poco más atrevida con Peter, su nueva conquista, pero una mala noticia sale a la luz.

Ante esta situación tiene decidir hacer lo correcto. Nick y Schimd adquieren una oportunidad, pero necesitan el dinero que la madre de Schimd le debe.

Ella acepta pagárselo con una serie de condiciones, en las cuales CC le ayuda para hacerlas más fáciles.

Descubre qué pasará de lunes a viernes en punto de las 12:25 p.m. por Azteca 7 #PonleAl7