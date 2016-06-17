New Girl: Capítulo 2, Temp. 4 I Series Azteca 7
Jess es instruida por Schmidt para tener citas por aplicaciones móviles; mientras tanto Winston esta desesperado por quedar bien con sus compañeros cadetes
Jess, es instruida por Schmidt para tener citas por aplicaciones móviles; mientras tanto Winston se encuentra desesperado por quedar bien con sus compañeros cadetes, pues parece que nunca ha congeniado bien con ellos, pero todo resultar contra producente, cuando Nick, Coach y Cece aparecen en un estado inconveniente en su fiesta.
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