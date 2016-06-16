New Girl: Capítulo 22, Temp. 4 I Series Azteca 7

Finalmente Schimd, se da cuenta que Fawn nunca lo ha amado, y que él no puede olvidar a su verdadero amor Cece.

Coach, se prepara para mudarse a Nueva York, empacando sólo lo necesario y los buenos recuerdos.

Por otro lado al enterarse de la ruptura sentimental de Schimd, Jess y Winston contactan a Cece para unirla con el hombre que verdaderamente ama.

Justo en el momento en el que Schimd sale en busca de Cece se encuentra con ella en la puerta, lo que le llena de emoción y le impulsa a preguntar algo que cambiar sus vidas.