New Girl : Capítulo 3, Temp. 4 I Series Azteca 7

El padre de Jess llegará a visitarla, pues desea presentarle a su nueva novia, la cual resulta ser una ex compañera de ella de la escuela; debido a esta situación Jess y Cece intentarán sabotear su relación después de que se entere que se casarán.

Por otro lado Schmidt, quiere conseguir una campaña relacionada con esponjas por lo que creará un focus group; sin embargo, los resultado son desastrosos.

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