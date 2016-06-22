New Girl: Capítulo 5, Temp. 4 I Series Azteca

Ante la falta de señal en el departamento, los chicos deciden poner un teléfono fijo; Nick se encargará de tomar los recados, pues no tiene alguna otra cosa que hacer así que se enterará de muchas cosas de su vida personal.

Por otro lado Jess tratará de evitar futuras peleas cuando se convierta en la subdirectora de la escuela; sin embargo, eso traerá problemas.

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