New Girl: Capítulo 7, Temp. 4 I Series Azteca 7
Jess ha regresado al mundo de las citas, pero no ha comentado que vive con su ex novio así que Nick. No te pierdas el capítulo por Azteca 7 #PonleAl7
Jess ha regresado al mundo de las citas, pero no ha comentado que vive con su ex novio así que Nick toma una decisión para poder ayudar con la cita de Jess.
Por otra parte Coach y Winston tratarán de conquistar a sus vecinas. Schmidt caerá en depresión después de que se entere que Cece reducirá la talla de sus senos.
Descubre qué pasará de lunes a viernes en punto de las 12:25 pm por Azteca 7 #PonleAl7