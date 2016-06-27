New Girl: Capítulo 8, Temp. 4 | Series Azteca 7

Lo que esperaba ser una noche ruda para Nick, Winston y Schmidt se convierte en una divertida noche de aprendizajes inesperados.

Jess acude a una conferencia de su trabajo donde evade al chico de quien esta enamorada. Los sentimientos por parte de él son recíprocos, lo que provoca una convención un tanto dramática y divertida en compañía de Coach.

¿Jess dejará su miedo atrás?, descúbrelo en punto de las 12:25 pm por Azteca 7 #PonleAl7