New Girl: Capítulo 9, Temp. 4 | Series azteca 7
El grupo de amigos decide convertir el día de acción de gracias en día de acción de sexo, donde cada uno deberá buscar una pareja. NO te pierdas el capítulo por Azteca 7 #PonleAl7
El grupo de amigos decide convertir el día de acción de gracias en día de acción de sexo, donde cada uno deberá buscar una pareja al amigo acertado por una rifa de nombres. Mezclado por sorpresas buenas, extrañas y divertidas, todos terminan el día con la persona indicada.
¿Lo lograrán?, descúbrelo en punto de las 12:25 pm por Azteca 7 #PomleAl7