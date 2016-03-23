New Girl: darán un Paseo Nocturno para olvidar #PonleAl7
23 de marzo - Nick se enfrenta a una decepción amorosa y con la ayuda de sus amigos y la vida nocturna intenta sentirse mejor, pero ¿será así?
Nick se enfrenta a una nueva decepción amorosa, así que sus amigos se hacen presentes para ayudarlo a superar este duelo con un paseo nocturno en el que se proponen visitar distintos bares.
En este recorrido, Nick asimila la idea: aquello que comienza, debe terminar. Sin embargo, Jess y Ryan experimentan una situación similar, averigua qué será.
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