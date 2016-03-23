New Girl: darán un Paseo Nocturno para olvidar #PonleAl7

Nick se enfrenta a una nueva decepción amorosa, así que sus amigos se hacen presentes para ayudarlo a superar este duelo con un paseo nocturno en el que se proponen visitar distintos bares.

En este recorrido, Nick asimila la idea: aquello que comienza, debe terminar. Sin embargo, Jess y Ryan experimentan una situación similar, averigua qué será.

Renueva tu sentido del humor de lunes a viernes a las 12:25 am por Azteca 7.