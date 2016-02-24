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New Girl: el amor y la amistad recorren Oregon #PonleAl7

24 de marzo - La vida de Jess dará un giro radical, pues como todo lo que comienza debe terminar, ha llegado el momento dar fin a su relación con Ryan

New Girl T4 Oregon

Escrito por: Azteca

New Girl T4 Oregon

Se acerca un momento importante para Jess, y con éste la separación total de su gran amor, Ryan. Ahora es ella quien necesita de sus amigos, así que juntos emprenden un paseo por los puntos más representativos de su vida en Oregon

              

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